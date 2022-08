Nardò, ecco Fedel: un altro centrocampista per Ragno. Alla prima per il Toro c’è la Puteolana

Nardò – Giacomo Fedel, classe 2002, si è legato al Toro. L’ex Molfetta, originario del Friuli, è molto duttile: centrocampista mezzala, all’occorrenza anche quinto di centrocampo su entrambe le fasce.

“Arrivo in una città che respira calcio -ha dichiarato Giacomo – una delle poche piazze che mi è rimasta impressa, quando l’ho vissuta da avversario, per la straordinaria partecipazione. La ritengo una chanche importante per la mia carriera e sono pronto a mettermi in discussione con impegno e sacrificio per avere un posto al sole. Sarà un bel campionato. Forza TORO”: queste le sue prime parole dopo la firma.



Intanto, è stato sorteggiato il calendario di serie D giorone H: il Nardò inizia con la Puteolana il 4 settembre al Giovanni Paolo II.