Dal 19 al 21 agosto a Miggiano c’è “Expo Turismo – arte, terra e natura del Salento”

MIGGIANO – Il legame tra Miggiano e il marchio Expo è ormai da tempo consolidato e continua a garantire al Salento occasioni di crescita, esposizione e sponsorizzazione delle sue eccellenze. E così da questo venerdì 19 agosto e fino a domenica 21 un nuovo appuntamento è pronto a stupire nel quartiere fieristico della cittadina e nell’area tutt’intorno.

“Expo turismo – arte, terra e natura del Salento” offrirà ai visitatori la possibilità di guardare da vicino e di testare l’artigianato e i prodotti enogastronomici che danno lustro a questa terra. Lo farà con il patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Lecce e grazie alla scommessa dello sponsor Cuore Espresso, azienda locale che produce caffè biologico e investe nella crescita del territorio.