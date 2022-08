Happy Casa Brindisi, motori riaccesi

La Happy Casa Brindisi ha ripreso, si è ritrovata in sede, ha dato il via alle visite mediche, così come testimonia la società di Contrada Masseriola sulla sua pagina facebook con le foto delle visite mediche di Bruno Mascolo e con un breve video dei primi canestri e del primo entusiasmo che è stato acceso in vista di una stagione lunga e difficile ma tanto avvincente, in cui coach Vitucci è chiamato a migliorare i risultati dell’ultima annata poco fortunata.

Per l’allenatore veneziano c’è una squadra totalmente rinnovata da amalgamare e far diventare prima gruppo e poi macchina da guerra sportiva, perché tranne D’Angelo Harrison e Nick Perkins, tutti volti nuovi: sono arrivati infatti l’ala-pivot Jordan Bayehe, il play-guardia Bruno Mascolo, gli esterni Jonaas Riisma e Marquise Reed, le ali Dikembe Dixson, Jason Burnell, Andrea Mezzanotte e Junior Etou.

Manca un play e Giofrà è al lavoro per completare l’opera.

Fino al 24 agosto si lavorerà sui legni del PalaPentassuglia poi partenza per il ritiro in Molise al Centrum Palace Hotel di Campobasso, dove fino al 4 settembre la squadra si allenerà presso le strutture del resort e sarà ospite della squadra femminile della Molisana Magnolia Basket, con la quale ci saranno degli allenamenti congiunti.