Si è spenta Anna Rita Luceri delle “Ciciri e Tria” e grande voce salentina

SALENTO – Lutto nel mondo dello spettacolo: Anna Rita Luceri, cantante e attrice del trio comico salentino “Ciciri e Tria” originaria di Martano, si è spenta a soli 48 anni. Amata da tutti per la sua simpatia, la sua voce incredibile e inconfondibile, è venuta a mancare dopo aver lottato con una malattia. A ricordarla, in queste ore, si susseguno messaggi di cordoglio: “Non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo oggi tutti noi…averti tra noi è stato un grande dono…il tuo sorriso,la tua dolcezza ,la tua gioia infinita ci hanno accompagnati nella crescita dei nostri figli…sei stata per loro un grande esempio di vita...” si legge sui social. E ancora: “Sei il sorriso che resterà per sempre nel mio cuore, un’anima celeste ...”; “Ho avuto il piacere di conoscerti, donna piena di ironia e col sorriso sulle labbra… Un bacio al cielo e fai ridere anche lassù“.

La dedica commossa delle sue compagne d’avventura e di mille risate: “Stretta a noi per sempre“…