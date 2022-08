Happy Casa Brindisi, si ricomincia, domani raduno in città

Tutto pronto a Brindisi, tutto pronto per la New Basket Brindisi, domani si ricomincia, domani inizia il cammino di avvicinamento che vedrà la Stella del Sud impegnata nella sua undicesima partecipazione consecutiva al campionato di Lega A e alla quarta stagione di fila in una competizione europea.

Per Vitucci un roster completamento rinnovato, tranne D’Angelo Harrison e Nick Perkins, tutti volti nuovi: sono arrivati infatti l’ala-pivot Jordan Bayehe, il play-guardia Bruno Mascolo, gli esterni Jonaas Riisma e Marquise Reed, le ali Dikembe Dixson, Jason Burnell, Andrea Mezzanotte e Junior Etou.

Intanto il diesse Giofrè è al lavoro per individuare un play e per chiudere i conti sullo scacchiere da affidare al coach.

Domani mattina tutti in città, tutti in sede, raduno, test medici e fisici, poi tutti al lavoro con Davide Ferioli, il nuovo preparatore fisico, altro volto nuovo di questa nuova avventura.

Fino al 24 agosto si lavorerà sui legni del PalaPentassuglia, poi il 25 si partirà per il ritiro, in Molise al Centrum Palace Hotel di Campobasso, gli allenamenti si svolgeranno presso le strutture del resort e saranno ospiti, fino al 4 settembre, della squadra femminile della Molisana Magnolia Basket, con la quale ci saranno degli allenamenti congiunti.

Ancora qualche ora e poi il via alla nuova stagione per Happy Casa Brindisi.