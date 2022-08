Happy Casa Brindisi, ultimi giorni di vacanza, il 16 agosto raduno in città

BRINDISI – Ultimi giorni liberi per la New Basket Brindisi che il 16 agosto accende l’interruttore della nuova stagione agonistica che corrisponde all’undicesima partecipazione consecutiva al campionato di Lega A e alla quarta stagione di fila in una competizione europea, iscritta alla FIBA Europe Cup direttamente dalla fase a gironi.

Prima fase dedicata al raduno in città per i consueti test medici e fisici poi partirà la prima parte di preparazione atletica sotto la guida di Davide Ferioli, il nuovo preparatore fisico.

Poi largo alla grande novità: come già annunciato dal 25 agosto al 4 settembre, team e staff tecnico si trasferiranno in Molise al Centrum Palace Hotel di Campobasso per il ritiro precampionato presso le strutture del resort. La compagine brindisina sarà ospite della Molisana Magnolia Basket, squadra di basket femminile.

Successivamente il 3 settembre, Happy Casa Brindisi giocherà un’amichevole con GeVi Napoli a Campobasso, presso La Molisana Arena; il 4 settembre di nuovo sul parquet per affrontare Givova Scafati a Scafati, al PalaMangano. Poi il rientro in sede dove il 9/10/11 settembre si giocherà l’undicesimo Memorial Elio Pentassuglia – Happy Casa Cup’ a Brindisi, al PalaPentassuglia in un triangolare con i montenegrini del Mornar Bar e Gevi Napoli.

Il 17 settembre la Stella del Sud affronterà sui legni del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce Reggio Emilia; a chiudere il cerchio sulle amichevoli c’è l’impegno con Givova Scafati a Martina Franca, il 24 settembre presso il PalaWoityla.

Un programma ricco e pieno di insidie che permetterà a coach Vitucci di affilare le armi per il campionato.