Maltempo nel basso Salento, tromba d’aria a Tricase

SALENTO – Torna il maltempo dopo una lunga attesa caratterizzata da caldo torrido e siccità. È allerta meteo in quasi tutte le zone del meridione e la Puglia non è da meno.

Una tromba d’aria ha infatti già coinvolto la zona del Capo di Leuca con precipitazioni, rovesci temporaleschi e micro trombe d’aria, che fortunatamente non hanno provocato gravi danni.

Ma non finisce qui. Un’altra, la più grande, ha coinvolto la strada che collega Tiggiano a Tricase. Anche in questo caso non si sono registrati particolari disagi o danni a cose e persone.

Per i prossimi giorni sono attese piogge in Puglia e in Salento, ragion per cui il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato l’allerta meteo.

Mariafrancesca Errico

Video pubblicato dalla pagina Facebook “Sei di Tricase…Se”