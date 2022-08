V. Francavilla, ultimi giorni di ritiro. Mercato: manca un centrocampista

Ultimi giorni in Calabria per la Virtus Francavilla che giovedì sarà di ritorno nel Salento, poi qualche giorno di relax prima di ricominciare a correre alla Nuovarredo Arena.

In questo periodo di pre campionato la squadra ha mostrato quello che molto probabilmente sarà il suo vero volto anche in futuro: solidità difensiva, potenza e velocità in attacco.

Antonazzo e Fracchiolla però sono attenti e vigili sul mercato perché questa squadra non è ancora al completo, manca qualcosina a centrocampo, manca l’esperienza giusta che faccia da collante tra difesa e attacco.

In un primo momento c’era stata l’idea suggestiva di portare in biancazzurro l’ex Lecce Arrigoni, idea che si è arenata, poi si è parlato di De Risio, pista ancora viva ma molto tortuosa, ma un faro di attenzione è stato acceso su Giorno dell’Alessandria in scadenza di contratto nel 2023.

Si lavora a fari spenti ma l’intenzione è quella di consegnare un centrocampista duttile e d’esperienza che sappia dirigere i giochi dalla cabina di regia e sappia essere esempio per i tanti giovani presenti.