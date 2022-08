Basket A2, Nardò inizio in salita prima Chiusi, in casa, e poi Fortitudo a Bologna

Un roster ancora da completare ma tanta voglia di ricominciare in casa HDL Andrea Pasca Nardò; intanto sono stati resi noti i calendari della Serie A 2 e Nardò inizierà in casa al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce contro Umana Chiusi il 02 ottobre alle ore 18:00, mentre nella seconda giornata, il 9 ottobre, sfida durissima al Pala Dozza contro la Fortitudo Bologna che punta ad un immediato ritorno nella massima categoria; per la terza invece si torna a casa dove arriverà, il 16 ottobre alle 18.00, il Mantova.

L’HDL Nardò è nel Girone Rosso con Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, Chieti Basket 1974, San Giobbe Basket Chiusi, Cividale del Friuli, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Forlì, Pallacanestro Mantovana Mantova, Pistoia, Ravenna, Rinascita Rimini, Cestistica Città di San Severo, Udine.

Il calendario completo sul sito della Lega Pallacanestro.

Al momento coach Di Carlo può contare su Parravicini, Poletti, Borre, La Torre e l’ultimo arrivato in ordine di tempo Baldasso; nomi di tutto rispetto ma c’è ancora bisogno di muscoli e centimetri per completare lo scacchiere con cui affrontare il torneo che inizia dunque con la prima fase domenica 2 ottobre 2022 e termina domenica 26 marzo 2023; la seconda fase inizierà il 2 aprile 2023 mentre i playoff promozione si giocheranno sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 e termineranno, con l’eventuale gara 5 di finale, il 20 e 21 giugno 2023.