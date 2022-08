Acque pulite, Puglia prima in Italia

PUGLIA- Le acque di balneazione della nostra regione sono eccellenti e la Puglia si conferma prima in Italia, per il secondo anno consecutivo, per la loro qualità: eccellenza al 99%, seguita da quella della Sardegna (97,6%) e della Toscana (96%). È quanto emerge dal lavoro di controllo e monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete che coordina le varie Agenzie regionali per l’ambiente presenti sul territorio nazionale tra cui l’Arpa Puglia. Una attività disciplinata dalla direttiva comunitaria 2006/7/CE, che stabilisce le regole della classificazione in tutta la Comunità Europea delle acque di balneazione nelle quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa.

Lungo i 1000 km circa di costa Arpa Puglia monitora in ogni “punto stazione” diversi parametri meteo-marini, mentre in laboratorio sono analizzati i campioni per la determinazione della carica batterica, calcolata rispetto a valori soglia di due parametri microbiologici: i valori soglia da non superare sono stati stabiliti a 200 Unità Formanti Colonie per gli Enterococchi intestinali e 500 per Escherichia coli. L’1% di acque di balneazione “non eccellente” riguarda tre punti nel territorio di Lesina, tre di San Nicandro Garganico e uno di Manfredonia.