Virtus Francavilla, Calabro ne ha portati 25 in ritiro. Domani sfida col Cosenza

La Virtus Francavilla è in Calabria, in ritiro, e già domani giocherà l’amichevole col Cosenza a porte chiuse presso il “Centro Sportivo Real Cosenza”, alle ore 18.00.

Mister Antonio Calabro ha portato a Moccone di Camigliatello 25 calciatori di cui quattro portieri che sono Avella, Cassano, Milli, Negro; sei difensori, Caporale, Delvino, Idda, Miceli, Parsi, Solcia; dieci centrocampisti, Carella, Di Marco, Enyan, Lo Duca, Mastropietro, Murilo, Pierno, Risolo, Thetchoua, Vaughn; e 5 attaccanti, Ejesi, Ekuban, Maiorino, Patierno, Perez.

La squadra si allena al Campo Sportivo “Pietro Parrilla” e alloggia all’hotel “La Fattoria” nel complesso turistico della famiglia Parrilla situato a circa 4 km dalla comunità montana.

Questa rosa ha diverse certezze ad incominciare dalla difesa dove è stata mantenuta l’ossatura della scorsa stagione che ha ben figurato con Caporale, Miceli e Idda titolari, con il primo che nello scorso torneo ha anche messo a segno anche 3 gol, così come Miceli e Idda che ne hanno siglato 1 a testa. Ed il gioco di Calabro si può basare proprio sulla robustezza della difesa anche perché nella fase offensiva può contare su gente come Patierno e Perez, ma anche sull’estro di Murilo, Maiorino e Mastropietro, calciatori capaci di far cambiare passo alla squadra in qualsiasi momento. Manca qualcosa a centrocampo ancora e poi la macchina affidata a Taurino può sfrecciare come un fuoristrada sul difficoltoso percorso del Girone C del campionato di serie C.