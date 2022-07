Taranto, 10 reti all’Equipe Campania, in gol anche Jatobà, brasiliano in prova

Nel ritiro di Sturno il Taranto di Nello Di Costanzo ha giocato la sua seconda amichevole, avversario di turno l’Equipe Campania.

Dopo un primo tempo equilibrato chiuso in vantaggio per uno a zero il Taranto ha dilagato ed ha siglato in totale 10 gol: doppiette di Panattoni, D’Egidio e Crisci e gol di Manetta, Brandi, Petito e Jatobà, il mediano brasiliano in prova che potrebbe essere tesserato a fine ritiro.

Assente ancora Saraniti, sembrava fatta per la sua rescissione contrattuale ma poi la società ha stoppato tutto, è una pausa di riflessione ma non è escluso che l’attaccante possa rimanere in rossoblù.