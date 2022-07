Un aiuto economico per studenti universitari orfani

PUGLIA- L’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo lancia una misura per sostenere economicamente gli studenti universitari orfani “Tremila e cinquecento euro per ogni ragazzo senza genitori che vuole continuare a studiare”

“Un impegno importante -afferma- doveroso, per il cui sostegno ringrazio anche il Presidente regionale del Comitato Permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno, che garantirà a tanti ragazze e ragazze di inseguire i propri sogni e le proprie passioni, accrescendo le loro competenze e conoscenze, nonostante la condizioni di difficoltà in cui purtroppo versano”.

L’iniziativa regionale è al centro di un Accordo stipulato tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ADISU-Puglia. Quest’ultima selezionerà gli studenti universitari orfani di entrambi o di uno solo dei genitori a cui elargire il beneficio annuale di euro 3.500 per l’accesso agli studi universitari o per percorsi di alta formazione artistica e musicale o per l’accesso agli ITS, garantendo la frequentazione degli stessi per tutta la durata ordinaria del corso scelto.