Lecce Women, tanti volti nuovi per la prossima stagione

LECCE – (t.d.g.) È vicino l’avvio della stagione per il Lecce Women. L’8 agosto inizia la preparazione per la squadra leccese in vista del prossimo campionato di Serie C, il quarto consecutivo per la compagine leccese.

La squadra allenata da Vera Indino parteciperà al torneo di Terza Serie a 16 squadre, che fanno parte del girone centro-meridionale, dal Lazio alla Sicilia.

Intanto è periodo di calciomercato pure per il club salentino che avvierà la preparazione pre campionato l’8 agosto a Castrignano dei Greci mente sul campionato il sipario si alzerà il prossimo 11 settembre.

I volti nuovi per il momento sono cinque. C’è un nuovo portiere, la spagnola Noelia Prieto, classe 1995. Nella passata stagione ha contribuito alla vittoria del campionato di serie C dell’Apulia Trani. La neo giallorossa vanta pure importanti esperienze nei campionati nazionali spagnoli.

Prieto arriverà a Lecce nei primi giorni del mese di agosto in concomitanza con l’inizio della preparazione pre-campionato. Intanto ha fatto sapere di essere felice di far del nuovo progetto, tanto ambizioso.

Un altro volto nuovo è Nissa Maria Rebelo Pereira, 23 anni, laterale sinistra. Arriva dagli Stati Uniti, da Springfield, ma è di origini portoghesi. Nella passata stagione ha giocato in Spagna con la maglia del Dux Logroño. Rebelo Pereira non vede l’ora di giocare in Italia e imparare una nuova filosofia calcistica. È attesa a Lecce per l’inizio della preparazione estiva fissata per la prima settimana di agosto.

Il Lecce Women ha pescato pure in Portogallo, dallo Sport Clube Uniao Torreense. Vestirà il giallorosso Sofia Da Silva, 24 anni, difensore centrale, che va a completare il reparto al quale conferirà tutta la propria esperienza

La società salentina sta operando per rinforzare tutti i reparti. Per il centrocampo è stata ingaggiata Alexandra Trofimov, 23 anni, centrocampista offensiva. Trofimov, moldava con passaporto rumeno, nella passata stagione ha già giocato in Italia vestendo la maglia del Caprera e risultando tra le migliori centrocampiste della serie C. La neo giallorossa è stata nel giro della nazionale della Moldavia.

In attacco ci sarà pure una italo-polacca, Victoria Adriana Jaszczyszyn, classe 2003. Arriva nel Salento con la formula del prestito annuale dal Ravenna (compagine di Serie B), società nella quale è cresciuta calcisticamente. Nella passata stagione, la diciannovenne ha indossato la maglia dello Spezia, nel campionato nazionale di serie C.