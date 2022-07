Lecce, Baroni collauda tre nuovi acquisti

LECCE – (t.d.g.) Altre tre pedine per completare quella che dovrebbe essere la formazione base del Lecce. Il tecnico Baroni attende un centrale difensivo, un interno di centrocampo e un attaccante esterno.

Corvino e Trinchera sondano il mercato per offrire il meglio al tecnico giallorosso. Per la difesa l’ingaggio sfumato di Maksimovic ha costretto i due responsabili del mercato giallorosso a rivedere i piani. Servirà, tuttavia, una guida esperta, che assicuri solidità, esperienza e conoscenza del campionato italiano. Ma potrebbe pure arrivare dall’estero.

Si cerca pure un interno di centrocampo. Dalla Sampdoria è arrivato Askildsen. Per completare il reparto serve un’altra mezzala. In organico ci sono già Helgason, nazionale islandese il cui approccio con la Serie A è tutto da verificare, e Blin, francese con trascorsi in Lingue 1.

Non c’è una priorità nelle operazioni di Corvino e Trinchera, ma pure l’attacco necessita di altri innesti. C’è bisogno di un mancino offensivo e di un’alternativa a Strefezza. Di Francesco è un obbiettivo del Lecce. Il giocatore vuole la Serie A ed è in uscita dalla Spal. La società ferrarese lo vuole cedere a titolo definitivo monetizzando al massimo la sua cessione. Si parla di una richiesta fra i 3 e i 4 milioni di euro. Il Lecce vorrebbe inserire come contropartita tecnica lo sloveno Majer, abbassando così la richiesta della Spal, ma pare che il centrocampista non interessi per il momento. La Spal vorrebbe un profilo di prospettiva. E comunque sembra più interessata a Proia del Vicenza; il calciatore è una vecchia conoscenza di Venturato. Corvino sta cercando una soluzione per arrivare a Di Francesco considerato funzionale al progetto Lecce.

Intanto in serata la squadra giallorossa sarà impegnata in amichevole a Francavilla Fontana contro la Virtus allenata da Antonio Calabro. È il primo test in terra salentina dopo il ritiro svolto in Trentino. Per Baroni l’occasione di misurare la crescita del gruppo, l’inserimento dei nuovi come il terzino Frabotta, gli attaccanti Ceesay e Colombo.

Curiosità per vedere pure le potenzialità che può offrire Baschirotto arrivato dall’Ascoli e destinato a giocarsi il posto con Gendrey. E poi sarà la “prima” per il portiere Falcone e per il centrocampista Askildsen, entrambi arrivati dalla Sampdoria. E, infine, Baroni verificherà le risorse e le qualità della prima punta svedese Joel Persson Voelkerling acquistato a titolo definitivo dalla Roma.