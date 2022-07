Lecce, primo allenamento per Falcone e Askildsen. Maksimovic non convocato dal Genoa

LECCE – (t.d.g.) Primo giorno da giallorossi per gli ultimi due acquisti del Lecce: il portiere Falcone e il centrocampista Askildsen.

Falcone arrivato a Brindisi si è recato nella sede del club giallorosso dove ha incontrato il direttore generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Dopo, l’ex portiere blucerchiato ha sostenuto le visite mediche insieme all’altro acquisto, il centrocampista Kristoffer Askildsen.

I due nuovi acquisti, terminato l’iter delle visite mediche, hanno partecipato al primo allenamento post ritiro. Hanno così fatto conoscenza dei nuovi compagni di squadra e si sono messi a disposizione del tecnico Marco Baroni al Deghi Center di San Pietro in Lama dove il tecnico Baroni aveva dato appuntamento alla squadra per la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo concessi a conclusione del ritiro di Folgaria in Trentino.



Per la giornata di martedì Baroni ha programmato una doppia seduta: al mattino (ore 09.30) a San Pietro in Lama (l’allenamento è aperto al pubblico) e nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort (seduta a porte chiuse).

MAKSIMOVIC – Intanto il difensore serbo Nikola Maksimovic non fa parte dei convocati del Genoa per il ritiro in Austria. Maksimovic nelle prossime ore dovrebbe diventare un calciatore del Lecce.