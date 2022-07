Covid, città turistiche nel mirino: Lecce da record con 1703 casi

PUGLIA- Il Covid non dà tregua e continua a diffondersi a macchia di leopardo, soprattutto nel sud Italia. Nel mirino sembrano esserci infatti le città turistiche. Basti pensare che dopo Lecce, con 1.703 casi registrati dal 5 al 12 luglio, seguono Napoli con 1.622, Salerno con 1.526 e Matera con 1.422 positivi. Ma l’elenco è ancora lungo.

Tuttavia, secondo il monitoraggio settimanale fatto dalla fondazione Gimbe, in Puglia la situazione sembra essere in lieve miglioramento: su 100mila abitanti si registrano al momento 2258 casi. Nelle ultime due settimane invece gli incrementi erano stati pari al 50-70%. Resto però sopra la media nazionale l’occupazione dei posti letto, soprattutto nell’area non critica, dove ad oggi si registrano 472 pazienti. In terapia intensiva invece i ricoveri sono 18.

Infine, per quanto riguarda l’ultimo bollettino regionale: su 28.596 test effettuati, sono stati registrati 8.139 nuovi casi e 5 decessi.