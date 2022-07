Al via in Puglia la quarta dose di vaccino anticovid agli over 60 e fragili over 12

PUGLIA- La Regione Puglia dà il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anticovid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su, come da disposizioni ministeriali.

“Tutta la squadra della Sanità pugliese, insieme alla Protezione civile per la parte logistica, è al lavoro per offrire ai cittadini un servizio efficiente. – dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina ha partecipato alle riunioni della Cabina di regia regionale -Massima attenzione verrà data ai cittadini con fragilità per i quali il richiamo con la quarta dose è consigliato dai 12 anni in su: i centri specialistici di cura daranno nuovo impulso alle chiamate attive per garantire le somministrazioni e promuovere anche sessioni vaccinali a loro dedicate. Il vaccino svolge una funzione fondamentale a tutela della salute. Per questo l’invito resta sempre quello di vaccinarsi seguendo le indicazioni nazionali.”