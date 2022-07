Poker di Dionisio, il nuovo Taranto prende forma

TARANTO – Erano attese dopo la conferenza di presentazione di mister Di Costanzo le prime operazioni di mercato in casa Taranto. Ed ecco quindi che il direttivo sportivo Dionisio ha calato il primo poker, tutto in poche ore ma tutto già pianificato da giorni.

A giocarsi un posto tra i pali è arrivato, dopo l’ultima esperienza a Bisceglie, Alessio Martorel, portiere classe 2000, originario di Vittorio Veneto, che ha firmato un biennale. Oltre a Martorel però è arrivato anche un giovanissimo portiere, Giorgio Caputo, classe ’05, la scorsa stagione al Matino, ma bisognerà capire se sarà impiegato con la formazione giovanile o farà parte insieme a Loliva e Martorel della prima squadra.

Altra pedina già messa sullo scacchiere è quella che riguarda l’esterno offensivo di destra, è arrivata la firma per Stefano D’Egidio, classe 96 nell’ultima stagione in serie D nel girone F con la maglia del Castelnuovo Vomano ha siglato 11 reti e fornito 8 assist. Il quarto asso calato sul tavolo verde riguarda un ritorno, anzi una conferma, Valerio Labriola che resta in rossoblù in prestito dal Napoli.

Nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzati l’attaccante under classe 2001 Antonio La Monica, e Michele Guida, attaccante classe’98, che può giocare anche come esterno e trequartista, le trattative sembrano in dirittura d’arrivo.

Il nuovo Taranto inizia a prendere forma.