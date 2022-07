Torna “Corti in Tavola”, la passeggiata enogastronomica nel cuore del Salento

REDAZIONALE – Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna con successo “Corti in Tavola”, la “passeggiata enogastronomica” tra le corti storiche di Caprarica, nel cuore del Salento.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Caprarica di Lecce è giunta alla sua quarta edizione e tra buon cibo, musica, arte e cultura ha coinvolto un folto gruppo di partecipanti tra residenti, turisti e tanti bambini.

Nelle tradizionali corti antiche del centro storico del paese è stato possibile degustare olio, vino e prodotti tipici della gastronomia salentina grazie al contributo dei ristoratori locali e alla sapienza degli chef locali. Non solo, il pubblico ha potuto anche ammirare mostre di artigianato tipico e costumi tradizionali mentre visitava le corti accompagnati da guide.

Inoltre in questa edizione di “Corti in Tavola” è stato festeggiato l’ingresso del Comune di Caprarica tra le Città del Tartufo che hanno visto riconosciuto la ricerca quale Patrimonio Immateriale UNESCO e il riconoscimento del marchio Città amica dei bambini e degli adolescenti da parte di Unicef. Tredici in tutta Italia, unica in Puglia.



Mariafrancesca Errico