MESAGNE – Il salentino DJ Moiz alla corte di Jovanotti: dal palco del Jova Beach Party 2022 all’etichetta per lanciare dj e artisti. Dopo i successi in America nuovi progetti per settembre

Dalle collaborazioni negli USA ai concerti con Jovanotti, Francesco Dibenedetto, meglio conosciuto come DJ Moiz, è un deejay e produttore musicale italiano originario di Mesagne che si sta imponendo nel panorama musicale italiano. L’artista nostrano 4 mesi fa ha dato il suo contributo sonoro al singolo di Jovanotti: “Il boom”. Insieme al celebre cantautore italiano è stata fondata un’etichetta, la “Sbam! Records”, che vede impegnati tanti artisti e dj: da settembre usciranno tutte le nuove produzioni. Intanto, DJ Moiz dividerà il palco con Jovanotti nel magico concerto del Jova Beach Party, a Barletta, il 30 e 31 luglio 2022. Le collaborazioni di DJ Moiz con noti artisti italiani sono tantissime: l’artista salentino è produttore o coautore di tantissimi pezzi di successo soprattutto sui social.

L’interesse di dj Moiz per la musica si è sviluppato in gioventù, periodo in cui ha iniziato a farsi conoscere prima nei vari club e festival nazionali fino ad arrivare in diverse città d’Europa e del mondo come Berlino,

Amsterdam, Miami e Los Angeles.

Nel 2016 fonda Flex Up Records sua etichetta indipendente. Tra i singoli pubblicati con cui ha raggiunto più di 5 milioni di ascolti su Spotify ci sono “Shake It”, ”Drilla” e “Muevelo” .

Nel 2020 fonda la sua società editoriale Dibenedetto Edizioni, anno in cui apre ufficialmente le sue sedi a Milano. Dopo essere già stato presente nell’edizione del Jovanotti Beach Party 2019, viene riconfermato per il Jova Beach Party 2022.