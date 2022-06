Lecce-Inter: il 13 agosto alle 20:45, ufficializzati date e orari delle prime cinque giornate

LECCE – La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle prime cinque giornate di Serie A. Si parte sabato 13 agosto alle 18:30 con Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Alle 20:45 al Via del Mare c’è Lecce-Inter e Monza-Torino. Sassuolo-Lecce sabato 20 agosto, sempre alle 20:45 per la seconda giornata. Alla terza ecco Lecce-Empoli domenica 28 agosto alle 20.45. Napoli-Lecce mercoledì 31 agosto per la quarta giornata, sempre in serale. Lunedì 5 settembre ci sarà Torino-Lecce alle ore 20:45 per la quinta giornata.

Prima giornata

SABATO 13 AGOSTO

18:30 Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta

20:45 Lecce-Inter, Monza-Torino

DOMENICA 14

18:30 Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna

20:45 Spezia-Empoli, Salernitana-Roma

LUNEDI 15

18:30 Verona-Napoli 20:45 Juventus-Sassuolo

Seconda giornata

SABATO 20

18:30 – Udinese-Salernitana, Torino-Lazio

20:45 – Inter-Spezia, Sassuolo-Lecce

DOMENICA 21

18:30 – Empoli-Fiorentina, Napoli-Monza

20:45 – Bologna-Verona, Atalanta-Milan

LUNEDI 22

18:30 – Roma-Cremonese

20:45 – Sampdoria-Juventus