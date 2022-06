Puglia Popolare, Elisabetta Russo nominata nuova responsabile di un dipartimento

Continua il radicamento nel territorio Salentino di Puglia Popolare con la nomina dell’Avvocato Elisabetta Russo, Assessore al Comune di Alessano con delega alla Pubblica Istruzione, Welfare, Immigrazione, Accoglienza, Personale e Delega sulla Frazione di Montesardo. Dichiara la sua personale soddisfazione per l’importante adesione il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei

“Il suo incarico qualifica il nostro esecutivo Provinciale ed arricchisce la presenza femminile di alto livello nel Movimento Civico di Puglia Popolare, che si dimostra ancora una volta attrattivo ed aperto a raccogliere le migliori energie politiche presenti nel territorio. Siamo certi che con l’importante incarico affidato all’Assessore Elisabetta Russo Puglia Popolare si collegherà ulteriormente con le Amministrazioni del Salento ed offrirà un supporto qualificato nel campo delle pari opportunità. A lei vanno gli auguri per un proficuo lavoro da parte del Coordinamento Provinciale”.

Il Coordinatore Regionale Massimo Cassano sottolinea la valenza politica della sua adesione: “augurando all’assessore Elisabetta Russo buon lavoro e nel contempo ringraziando il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei e il Consigliere Provinciale Gigi Valente per l’ottimo lavoro organizzativo svolto da anni nel Salento”. Dichiara ancora il Sen. Cassano che: “Oggi Puglia Popolare dimostra ancora una volta l’attrattività del suo progetto e la qualità delle sue adesioni. Essere risultati il terzo partito in Puglia in questa tornata elettorale amministrativa non è stato un caso. Arricchire l’esecutivo Provinciale di Lecce con una figura di spessore come l’Assessore Elisabetta Russo sono certo farà crescere ulteriormente il Movimento”.