Passaggio di consegne per UIL Lecce, presentato il nuovo “Coordinatore”

LECCE – Si è svolto a Lecce, nella sala convegni dell’hotel Leone di Messapia, il diciottesimo Congresso territoriale della UIL Lecce dal titolo “Il nostro impegno: costruire un futuro di certezze” che ha presentato il nuovo Coordinatore del Sindacato.

L’assemblea congressuale composta dai 90 delegati del sindacato, in rappresentanza dei circa 40mila iscritti, ha discusso di lavoro e sviluppo, ha analizzato lo stato dell’economia locale e le principali vertenze in atto nel Salento, oltre che a eleggere il gruppo dirigente che formerà il sindacato per i prossimi quattro anni.

Cambio al vertice della UIL di Lecce: Salvatore Giannetto lascia la guida del Sindacato dopo trent’anni e propone Mauro Fioretti, attuale segretario della UILA (Agroalimentari) di Lecce, per l’incarico di prossimo “Coordinatore provinciale” dell’organizzazione.

Mariafrancesca Errico