Le amichevoli estive del Lecce. Sfida con una squadra di Bundesliga. Lucas Leiva giocherà nel Gremio

LECCE – (t.d.g.) È stato completato il quadro delle amichevoli che la squadra giallorossa disputerà nel ritiro trentino di Folgaria. La prima uscita del Lecce è in programma il 5 luglio contro i dilettanti dell’USD Postal Calcio. Il fischio d’inizio sarà alle ore 17. La prima amichevole si giocherà al centro sportivo Mauro Marzari di Folgaria dove il Lecce si allenerà fino al 15 luglio.

La seconda amichevole si disputerà il 9 luglio a Rovereto contro la locale formazione che ha militato la scorsa stagione nel campionato Promozione. Anche questa partita si giocherà a partire dalle ore 17.

La terza e ultima amichevole è in programma a Bressanone il 13 luglio. L’avversario sarà il Bochum che partecipa al campionato di Bundesliga. Fischio d’inizio alle ore 17:30

Intanto la squadra al campo sportivo Deghi di San Pietro in Lama continua con i test in vista del ritiro a Folgaria che scatterà da giovedì con il trasferimento della squadra in Trentino. Anche oggi assente il tecnico Baroni per motivi familiari.

Infine, Lucas Leiva, con cui Corvino aveva avuto contatti subito dopo la conclusione della stagione si è trasferito al Gremio, in Brasile.