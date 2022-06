Affluenza amministrative: nel Leccese oltre il 20% al voto. Referendum a rilento

LECCE – In Puglia alle ore 12 l’affluenza per i referendum è poco sopra il 5,35%. Lo si rileva dal sito del Ministero dell’Interno. Si vota soltanto oggi fino alle 23. In particolare, nel Leccese, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 5,39% (92 su 96 comuni). Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,38%. Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 5,18%. Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,17%. Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 4,96%

Per le amministrative: nel Leccese l’affluenza alle ore 12.00 è di oltre il 20% così come nel Tarantino. Nel Brindisino, ossia a San Michele Salentino, unico comune al voto, è del 18,54 %