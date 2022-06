Affluenza alle 19: referendum 13%, amministrative 40%

PUGLIA – Bassa l’affluenza: per il referendum alle 19, in Puglia si aggira attorno al 13 per cento. Capitolo amministrative. Alle 19 l’affluenza alle urne in Puglia si attesta al 39.96 per cento. È la provincia di Bari a registrare, al momento, l’affluenza più alta(47 per cento). Seguono quelle di Brindisi e Lecce (che superano, di poco, il 46). La più bassa, invece, è nel Tarantino (dove, lo ricordiamo, si vota anche nel capoluogo): alle 19 l’affluenza non raggiunge neanche il 40 per cento.