Dopo il maltempo, fine settimana con sole e vento forte

PUGLIA- Dopo le grandinate, le trombe d’aria, le tempeste d’acqua, torna il bel tempo anche se questo fine settimana sarà comunque caratterizzato da forte vento.

Intanto il maltempo di questi giorni ha colpito le coltivazioni di grano, avena ma anche vigneti e alberi da frutto che sono stati abbattuti dalla furia del vento che ha provocato anche danni alle coperture di fabbricati e capannoni delle aziende agricole.

Al momento nelle zone interessate dal maltempo sono in corso le verifiche dei danni da parte della Coldiretti che segnala peraltro grande preoccupazione per la siccità che sta assediando la Puglia mettendo a rischio i raccolti, con la tropicalizzazione del clima che ha provocato 3 miliardi di euro di danni in Puglia negli ultimi 10 anni.