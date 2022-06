Residenze universitarie allagate, la protesta degli studenti

LECCE- Il temporale che si è abbattuto Lecce ha provocato allagamenti anche nelle nelle residenze universitarie. Protestano gli studenti dell’Udu che dicono: “Siamo stanchi di combattere contro un sistema che ci rema contro e che ci pone di fronte ad una scelta: avere strutture sicure o veder garantito il diritto allo studio”.

Non sono trascorse nemmeno due settimane dalla chiusura della mensa di via Adriatica che alcune delle strutture A.Di.S.U.si sono allagate, nonostante porte e finestre fossero chiuse.

La maggiore preoccupazione è attualmente rivolta alle case dello studente “Angelo Rizzo”, che presentava problemi d’infiltrazioni dovuti – a quanto è stato riferito in uno degli incontri – alla mancanza dei piatti doccia nei bagni delle diverse camere, e quella “Maria Corti”, di in via Lombardia, dove si trova attualmente l’unico punto ristoro agibile da tutti e tutte.