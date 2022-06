PUGLIA- Sono 862 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia su 9.284 test eseguiti, pari al 9,3%. Cinque le persone morte.

Sono 25.401 le persone attualmente positive, 246 quelle ricoverate in area non critica, 15 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 253, Bat 80, Brindisi 74, Foggia 145, Lecce 182, Taranto 113, residenti fuori regione 6, in Provincia in definizione 9.