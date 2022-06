Brancolini è del Lecce. Ha firmato per cinque anni

LECCE – (t.d.g.) Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Federico Brancolini (portiere classe 2001), nell’ultima stagione alla Fiorentina. Il portiere si è legato al Lecce per cinque anni.

L’estremo difensore modenese, che vanta convocazioni in Under 18, 19 , farà parte della rosa giallorossa che affronterà il prossimo campionato di Serie A.

Brancolini era una vecchia conoscenza di Corvino ed era in scadenza di contratto con la Fiorentina. Fu proprio il dirigente giallorosso, quando era responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, a portarlo alla corte dei Della Valle. Un arrivo in punta di piedi. Quando sbarcò a Firenze aveva 16 anni e la società viola lo pagò, pare, 500 mila euro. Una cifra importante per un calciatore della sua età che Corvino prelevò dal Modena e che, adesso, ha portato al Lecce giocando d’anticipo su altre pretendenti.

Un cammino, quello alla Fiorentina, che è diventato improvvisamente tortuoso quando Corvino ha interrotto il suo rapporto con la società viola, dopo l’addio dei Della Valle. Partito Corvino, è iniziata un’altra storia per Brancolini. Forse solo una semplice coincidenza, ma Brancolini è finito nel dimenticatoio.

ESORDIO IN SERIE A – Brancolini dunque lascia Firenze. Nella sua valigia metterà pure il ricordo dell’esordio in Serie A con maglia viola. Aveva 19 anni, al Franchi la Fiorentina affrontava il Bologna e la squadra toscana vinse 4-0. Una giornata indimenticabile per Brancolini.

L’esperienza in viola si è chiusa, si apre quella con il Lecce, che si annuncia lunga poiché ha firmato per cinque anni con il club giallorosso. A Lecce ritrova Corvino, il quale in una recente intervista ha detto di credere molto nelle qualità di questo ragazzo. Adesso Baroni ha due portieri: Bleve e Plizzari. Ne manca un altro. Che avrà sicuramente un bagaglio di esperienza maggiore rispetto a Bleve e Brancolini.

Per Brancolini sarà un’estate di duro lavoro. Da ormai parecchi mesi è lontano dai campi da calcio. L’ultima sua partita è stata il 24 aprile del 2021 in Primavera 1. L’ultima panchina in Serie A risale invece al 10 gennaio 2021, contro il Cagliari. Al Via del Mare è stato il 15 luglio 2020 in occasione di Lecce – Fiorentina (1-3 per i viola) . Era il vice di Terracciano.

La lontananza dal terreno di gioco ha condizionato anche la militanza nelle varie nazionali giovanili azzurre. È arrivato fino all’Under 19 e fu l’ex tecnico del Lecce Alberto Bollini a farlo esordire. L’ultima sua presenza a febbraio 2020 contro la Svizzera (0-0).