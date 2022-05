Leverano in Fiore, un week-end di colori e pace

LEVERANO – Il cuore di Leverano si è acceso di colori e profumi, con installazioni floreali ricchi di vita, messaggi e simboli, in cui si parla soprattutto di pace grazie ad un autentico gemellaggio nel segno della terra tra Salento e Ucraina.

Come ogni edizione, la manifestazione organizzata dalla associazione omonima e dal comune di Leverano, con il contributo della Presidenza della Regione Puglia, coinvolge i produttori, 300 florovivaisti locali e un comparto che vuole rialzarsi. Ma non solo, a far da cornice anche il concorso internazionale Arteflorando che ha vestito corti, piazze, strade del centro storico, da Messico, Usa, Estonia, Lettonia, Lituania, Inghilterra, Italia, Grecia.. e soprattutto Ucraina. Sono 25 infatti le persone giunte proprio da questo Paese per disegnare scenari di pace attraverso il simbolo più dolce: quello dei fiori.

Non è solo quindi un evento. E’ molto di più. Leverano in fiore diventa un’occasione di rinascita per un intero territorio colpito dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina. un’occasione imperdibile per far sbocciare qualcosa di bello e che resti impresso nella memoria.