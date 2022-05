Sanità, ristrutturazioni e nuove macchine per i vecchi ospedali

BARI – Dopo il pressing nelle commissioni, si sbloccano i 268 milioni di euro per rimettere in sesto gli ospedali che necessitano di restyling.

La misura, approvata dalla giunta, era attesa da tempo ma lo slittamento era dovuto al nuovo ospedale del Nord barese, ancora in alto mare nel progetto ma che, per essere inserito nella tornata di finanziamenti, ha rallentato anche gli altri 17 interventi in attesa. Tra questi la necessaria ristrutturazione dell’ospedale di Gallipoli che, così, potrà beneficiare di 5 milioni 300 mila euro, di cui il 95% da parte dello Stato, il resto della Regione. Altri 25 milioni andranno per gli arresti dell’ospedale Monopoli Fasano e 5 aggiuntivi per completare i lavori.

In più si sono nuovamente inquadrati i fondi per gli altri nuovi ospedali; ne saranno, come è noto, cinque in tutta la Puglia. Per quello del Sud Salento, tra Maglie e Melpignano, si attingerà dai fondi ex art.20 e che, si ribadisce nella delibera, comporterà la riconversione dell’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano e del Santa Caterina Novella di Galatina.

Altre novità riguardano invece il Pnrr e i finanziamenti cospicui che arriveranno per cambiare la sanità territoriale. Il direttore del Dipartimento Vito Montanaro è stato nominato responsabile di tutta la fase che verrà ed è stato confermato lo schema già più volte illustrato. In provincia di Lecce nasceranno 6 ospedali di comunità nei plessi esistenti da riconvertire, 24 case di comunità di cui 9 da edificare e 15 da ristrutturare, 7 centrali operative che fungeranno da raccordo. Ma arriveranno anche 34 nuovi macchinari tra cui 1 Pet-tac all’Oncologico, 1 risonanza a Casarano e 8 tac nei vari ospedali. Dal Ministero è arrivata anche la direttiva di potenziare la dotazione dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva. Un aumento che dovrà essere strutturale del 70% dei posti esistenti nel pre pandemia: dei 7700 posti letto totali, la Puglia avrà 276 di terapia intensiva in più e 285 di sub intensiva.