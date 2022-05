V. Francavilla: due nomi per il dopo Taurino

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo l’addio di mister Roberto Taurino, la Virtus Francavilla è alla ricerca di un nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie C nel tosto girone C. La delicata scelta spetterà al neo direttore generale, Domenico Fracchiolla in stretta collaborazione con il direttore tecnico Angelo Antonazzo. I due sono al lavoro su più fronti.

La scelta verrà fatta senza nessuna fretta e sarà ponderata nei minimi dettagli: sono due, al momento, le piste calde, ma nulla è ancora certo. Quella di Leonardo Colucci, ex Pordenone e nell’ultima stagione al Picerno che ha chiuso al decimo nel girone C di Serie C, e quella di Massimo Paci, ex Teramo, da calciatore protagonista in A con la maglia del Parma.

Il s0gno, comunque, sembra essere Antonio Calabro, ma con cui non sembra esserci stato ancora nessun contatto. Altri profili di rilievo e interessanti verranno valutati nel weekend, con il presidente Antonio Magrì di ritorno in Puglia e pronto a un summit con gli altri vertici dirigenziali. Perchè ancora non c’è nessun nome in pole e nessuna scelta definitiva, staremo a vedere.