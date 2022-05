L’avvocato Pietro Quinto a difesa dei precari OSS

GALATINA – La mancanza di operatori socio-sanitari nell’ospedale di Galatina per assistere pazienti non autosufficienti conferma – per l’avvocato Pietro Quinto – la necessità di procedere alla stabilizzazione degli OSS, aventi titolo, in virtù della cd. Legge Madia.

Alcune centinaia di OSS nelle province di Lecce e Brindisi, alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, non sono stati stabilizzati su posti disponibili in organico, pur avendone i requisiti, perché le ASL attendono “istruzioni” da parte della Regione.

Ed è per sbloccare tale situazione che con un atto di diffida, numerosi operatori, a mezzo dell’Avv. Pietro Quinto, hanno invitato l’Assessore regionale alla Sanità ed il Presidente della Regione Puglia a superare l’ingiustificato comportamento omissivo, autorizzando le ASL a procedere alla stabilizzazione degli OSS in attuazione della previsione legislativa.

L’Avv. Quinto ha evidenziato lo scopo della Legge Madia che è quello di superare il precariato nella sanità, evitando altresì disfunzioni nei servizi sanitari.