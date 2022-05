Pescoluse-Torre Pali: per il tratto di costa il Comune ricorre al Tar

SALVE – Per il tratto costiero tra Pescoluse e Torre Pali, conteso tra pubblico e privato, il Comune di Salve sceglie di presentare ricorso al Tar contro il ministero delle infrastrutture, la capitaneria di porto di Galli poli, la direzione marittima per la Puglia e l’agenzia del demanio.

Alle autorità competenti chiamate in causa si intima di completare, ciascuna in base alle proprie competenze, il procedimento volto a determinare la linea che rappresenta il confine tra il demanio marittimo e le altre proprietà. In alternativa il Comune chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda in tempi certi a porre fine ad una diatriba che va avanti da circa 50 anni.

“Si tratta di giustizia sociale – rimarca il vicesindaco di Salve, Giovanni Lecci – con una maggiore superficie a disposizione, potremmo garantire ai cittadini una vasta fetta di spiaggia pubblica e più possibilità di mettere a bando aree per concessioni demaniali“.

Adesso, dunque, la parola passa ai giudici del Tribunale amministrativo.