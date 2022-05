Esteticamente in fiera, in scena a Lecce la sesta edizione

LECCE- Dopo due anni di stop delle attività fieristiche in presenza, torna a Lecce il salone dedicato al beauty con la sesta edizione di ESTETICAMENTE IN FIERA, l’evento organizzato dalla Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, con il patrocinio della Regione Puglia, della Città di Lecce, della Camera di Commercio di Lecce, di Confcommercio e Confartigianato Lecce.

Fino al 16 maggio, la città torna così ad essere il più importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza e della medicina estetica, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato, puntando sulla qualità di chiaro profilo internazionale.

Saranno tre intense giornate di informazione e intrattenimento, anche con workshop tenuti da alcuni dei massimi esperti di settore. Formazione professionale a 360°su estetica e medicina estetica, salute e benessere, con seminari e convegni a partecipazione gratuita.

Tra gli ospiti di questa edizione: il professor PIETRO LORENZETTI, chirurgo plastico delle star e non solo, l’artista internazionale LUCA LUCE, mago del make up 3D e FEDERICO FASHION STYLE pronto a proporre in fiera uno dei suoi show, interagendo con il pubblico.