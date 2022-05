Playout A2, Nardò vola a Capo d’Orlando, primo match point

Ci siamo, il sogno è ad un passo, è solido, bisogna agguantarlo solleticando la retina e danzando sul parquet, serve grinta, coraggio e forza per percorrere l’ultimo miglio verso la gloria d’una salvezza, che da neopromossa, ha un sapore veramente speciale.

Next Nardò dopo aver vinto Gara 1 e Gara 2 al termine di scontri combattuti in casa con Orlandina, vola in Sicilia, in terra messinese, a Capo d’Orlando, per cercare di scrivere il punto esclamativo su questa stagione, perché mantenere la categoria è l’unica cosa che conta. Lo meritano una società che fa basket con passione e un pubblico che ha fatto sempre sentire il suo affetto.

L’appuntamento è per domani sera alla 20:30 al Pala Fantozzi di Capo d’Orlando per giocare Gara 3 in quello che è un vero e proprio match point. Eventuale gara 4 domenica, sempre fuori casa, e nella peggiore delle ipotesi Gara 5 si giocherebbe a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino.