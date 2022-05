Lavoro, più di trecento posti a disposizione in provincia di Lecce

SALENTO – Il lavoro c’è, i lavoratori no, o quasi. Il report dell’Arpal sulla ricerca di personale fotografa una situazione per certi versi paradossale in provincia di Lecce.

Sono 303 le caselle da occupare sul territorio in questa settimana. La parte del leone la fanno le imprese turistiche a caccia di alcune figure professionali in vista dell’imminente avvio della stagione turistica.

Numerose le offerte che giungono da Gallipoli: un ristorante cerca tre camerieri, un aiuto-pizzaiolo, un aiuto-cuoco e un lavapiatti; a Baia Verde si cercano 4 aiuto-banconista/addetti alla vendita, a Porto Cesareo, un ristorante-pizzeria cerca un cuoco/a e un cameriere/a di sala. Molto gettonato anche Otranto dove una struttura ricettiva ricerca uno chef e un aiuto chef, tre cameriere/i ai piani e tre cameriere/i di sala e due receptionist. E ancora: cuochi e camerieri ad Alezio, Patù, Torre dell’Orso, Andrano e Poggiardo. Al parco acquatico “Splash” di Gallipoli si ricercano 5 addetti alla manutenzione (carpentieri, saldatori, pittori, falegnami, muratori) e 2 carrozzieri. Occorre un barista invece al Circolo Tennis di Galatina.

Ma le offerte di lavoro spaziano anche in altri settori. Da segnalare, in particolare, la richiesta di un’azienda di Nardò specializzata in ricami fatti a mano su capi di abbigliamento è alla ricerca delle seguenti figure professionali: una ricamatrice a mano; un’esperta in uncinetto, applicazioni di decorazioni, inserti in tessuto e rifiniture fatte a mano su capi di abbigliamento e un addetto/a al controllo finale.

Un contratto a tempo interminato è offerto a dieci infermieri professionali in un polo riabilitativo e socio sanitario privato di Casarano e a carpentieri, muratori e manovali da una ditta edile di Nardò.

Si cercano inoltre otto scaffalisti per un supermercato a Gallipoli, un addetto/a alle vendite in un negozio di Surano, un commesso a Nardò, dieci falegnami per lavori di allestimenti interni in cantieri navali e civili in un’azienda di Galatina, un ingegnere meccanico per un’azienda di San Benedetto del Tronto, 4 smaltatori decoratori per una ditta di Cutrofiano. Numerose altre posizioni sono aperte in altri settori.