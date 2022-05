Covid, in tutte le farmacie arriva l’antivirale Paxlovid

PUGLIA- Da lunedì anche in Puglia il farmaco antivirale orale Paxlovid (di Pfizer) contro il Coronavirus sarà disponibile nelle farmacie. Lo annuncia il presidente di Federfarma Puglia, Francesco Fullone. Il farmaco – si evidenzia in una nota – è indicato per i maggiorenni che contraggono il Covid in forma leggera e che, per condizioni di rischio preesistenti, potrebbero peggiorare e andare incontro ad ospedalizzazione. Importante proprio per questi motivi la prescrizione e l’inizio dell’assunzione entro i primi giorni di malattia. «L’emergenza sanitaria causata dal Sars-Cov-2 – afferma Fullone – ha evidenziato come la diffusione capillare delle farmacie costituisca un primo presidio di vicinanza del sistema sanitario nazionale, in grado di fornire le prime risposte e soluzioni tempestive ai cittadini». «Sarà lo specialista o il medico curante, che conosce a fondo la storia e le condizioni dei suoi pazienti – prosegue – a individuare i casi in cui la terapia domiciliare con Paxlovid può essere adottata. E la possibilità che la distribuzione passi dalle farmacie, in modo gratuito in considerazione del protocollo di intesa sottoscritto, accelererà sicuramente i tempi di assunzione».