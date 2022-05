PUGLIA – Ci sono stati 12 morti nelle ultime 24 ore in Puglia e 3.908 nuovi casi di Coronavirus, in relazione ai 22.779 test giornalieri registrati. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia. Bari: 1.404; Bat: 246; Brindisi: 406; Foggia: 442; Lecce: 671; Taranto: 695. Residenti fuori regione: 36. Le persone attualmente positive sono 97.105 e di queste 521 sono ricoverate in area non critica e 25, come ieri, in terapia intensiva.