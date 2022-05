Bollettino Covid: in Puglia 10 morti e 3.101 nuovi casi, il 15,4% test

PUGLIA – Ci sono stati dieci morti nelle ultime 24 ore in Puglia e 3.101 nuovi casi di coronavirus, con una incidenza del 15,4% in relazione ai 20.136 test giornalieri registrati.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: di Bari: 1.179; Bat: 170; Brindisi: 321; Foggia: 334; Lecce: 574; Taranto: 487. Residenti fuori regione, 27; provincia in definizione, nove. Le persone attualmente positive sono 98.484 (per la prima volta da tempo sotto i 100mila), e di queste 545 (ieri 536) sono ricoverate in area non critica e 25, come ieri, in terapia intensiva