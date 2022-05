Usca, accorpamenti territoriali dal 3 al 14 maggio

SALENTO- Le attività della USCA, le unità speciali di continuità assistenziale – composte dai Medici che si recano nelle abitazioni dei pazienti Covid per fornire loro assistenza e cura – non sono state sospese.

Dal 3 al 14 maggio, 4 Usca opereranno sui 10 Distretti socio sanitari della ASL, attraverso accorpamenti territoriali definiti dalla situazione epidemiologica e dalla prossimità dei Distretti. La riorganizzazione è stata pianificata oggi in una riunione convocata dal Direttore Sanitario della ASL Dott. Roberto Carlà.

18 i medici assegnati complessivamente all’Usca dedicata ai Distretti di Lecce e Galatina, 17 all’Usca dei Distretti di Campi e Nardò, 20 all’Usca dei Distretti di Gagliano, Casarano e Gallipoli e 16 all’Usca dei Distretti di Maglie, Martano e Poggiardo. Le Usca sono state istituite dall’art.8 del decreto legge n.14 del 9 marzo 2020 e sono organizzate in base ai protocolli della Regione Puglia.