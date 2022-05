PUGLIA- Nell’ultimo bollettino regionale su 19.762 test effettuati sono stati registrati 2.830 nuovi casi e 10 decessi. Le province più colpite: Bari con 1.031 casi e Lecce con 503

Delle 101.770 persone attualmente positive, 525 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva, una in meno di ieri.