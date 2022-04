Ricerca e innovazione: siglato accordo tra Università Lum e Confagricoltura Puglia

SALENTO- Sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo del networking ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca. Sono queste le finalità della convenzione siglata dall’Università Lum e da Confagricoltura Puglia.

“La valorizzazione del capitale umano deve essere centrale in ogni strategia legata allo sviluppo del settore agroalimentare – ha dichiarato il Rettore della Lum Antonello Garzoni – ritengo che l’innovazione tecnologica e la formazione rappresentino la base imprescindibile per il futuro delle nuove generazioni”.

Con la sigla dell’accordo la Lum e Confagricoltura Puglia si propongono di attuare forme di collaborazione con particolare riferimento alla creazione di Business Tour, finalizzati alle attività di orientamento e volti ad avvicinare gli studenti alle realtà aziendali del territorio. Inoltre favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e formazione per studi e ricerche, che potranno concretizzarsi nell’attribuzione di tesi di laurea, borse di studio, nel lancio di iniziative di sperimentazione, casi pilota e case study e nella partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.