Twiga, ci risiamo: naufraga anche il progetto a Fasano

SAVELLETRI – Torniamo a parlare del Twiga, celebre marchio di Flavio Briatore. Dopo il primo progetto di un lido di lusso a Otranto, sfumato nel 2017 a causa di presunti abusi edilizi, adesso salta anche quello che prevedeva di aprirlo a Savelletri, nel comune di Fasano. Il brand del noto imprenditore subisce, dunque, una seconda battuta d’arresto.

L’intenzione originaria era quella di realizzare uno stabilimento balneare esclusivo con annesso ristorante da 200 posti, sul modello dei lidi già presenti in Toscana. L’apertura era prevista per l’inizio della stagione estiva, ma i lavori non sono mai stati avviati per mancanza di manodopera e materie prime. Su questo stop avrebbe influito anche la richiesta da parte della Guardia di Finanza di acquisire la documentazione depositata in Comune relativa al progetto, il quale prevedeva un investimento di circa 600 mila euro.

Naufraga così l’accordo commerciale che avrebbe finalmente consentito al brand di Briatore di sbarcare in Puglia. Ad ogno modo la società Vittoria srl, che aveva acquisito la concessione demaniale dello stabilimento, ha fatto sapere che ha comunque intenzione di avviare l’attività attraverso l’utilizzo di un proprio marchio.