Detenuto appicca l’incendio, caos in carcere a Lecce

LECCE – Il segretario Regionale dell’OSAPP Puglia, Ruggiero Damato fa un plauso a tutte le Poliziotte e i Poliziotti della Casa Circondariale di Lecce per la grande abnegazione e spirito di appartenenza, soprattutto nella gestione di eventi critici.

“Nella scorsa notte – scrive Damato – un detenuto , non nuovo a minacce ed aggressioni, ha creato momenti di tensione e panico, appiccando fuoco nella propria cella che si stava divulgando nell’intero reparto. Per domare le fiamme è stato necessario evacuare l’intero reparto usando idranti ed estintori. E non sono mancate le reazioni da parte degli altri ristretti nei confronti dell’autore del gesto, per cui oltre che gestire l’incendio si è dovuto mettere in sicurezza lo stesso. “La gestione dell’evento è stata esemplare nei tempi e nei modi, da parte dell’Ispettore di turno e di tutti i Poliziotti. Questa è la vera polizia penitenziaria fatta di donne e uomini “eroi senza volto” che salvano vite umane, evitano drammi nelle strutture ed hanno bisogno di attenzione, rispetto da parte di tutti”.