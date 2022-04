I Lions di Puglia scendono in piazza: prevenzione con screening gratuiti

PUGLIA – I Lions di Puglia scendono in piazza: oggi, in occasione del Lions Day, hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere e di condividere con la comunità la loro mission.

L’evento di portata nazionale all’insegna della salute e della prevenzione, dell’ambiente e della cultura, è stato promosso dal Distretto Lions 108 AB di Puglia, con oltre 2500 soci che offrono servizio umanitario e di utilità sociale dovunque ci sia bisogno.



Sono stati effettuati gratuitamente screening del diabete, controlli dell’udito e della vista, con un’intelligente iniziativa di raccolta di occhiali usati da rigenerare e inviare in aree disagiate o di estrema povertà. Sono stati illustrati i progetti Lions riguardanti la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, le collette alimentari, i corsi di base per le manovre salvavita, scambi giovanili internazionali e prevenzione dei tumori giovanili.

Il Lions Clubs interviene inoltre a sostegno di aree e popolazioni in crisi per catastrofi naturali o emergenze di guerra (notevole ciò che si sta facendo per i profughi dell’Ucraina) e che finanzia progetti di solidarietà sociale, con una particolare attenzione riservata ai non vedenti.

Mariafrancesca Errico