PUGLIA – Sono 4.596 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Puglia su 24.388 test giornalieri effettuati.

Non si registrano decessi.

Delle 104.638 persone attualmente positive, 582 sono ricoverate in area non critica e 34 in terapia intensiva.

Le province più colpite sono Bari con 1.475 positivi e Lecce con 805

Questa la distribuzione nelle altre province: 785 nel Tarantino, 577 nel Brindisino, 562 nel Foggiano, 322 nella Bat.