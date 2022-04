Lopalco aderisce ad Articolo Uno

PUGLIA- Dopo aver lasciato il gruppo Con di Michele Emiliano, il consigliere regionale Pierluigi Lopalco annuncia l’ingresso in Articolo Uno durante il congresso a Roma: “Sono contento di essere qui -ha detto- Vengo da una Regione in cui, con la scusa di rompere il centrodestra, si stanno portando pezzi del centrodestra nei nuclei del governo regionale. Ora -conclude- dobbiamo ripartire da qui per far capire che non siamo tutti uguali”.

Comunque, Lopalco resterà per ora nel Gruppo Misto, in quanto per formare un nuovo gruppo occorrono almeno tre consiglieri.